Περισσότερο μακριά από τον Ολυμπιακό από ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια φαίνεται να είναι ο Κώστας Φορτούνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Έλληνας άσος δεν απάντησε μέχρι και τώρα στην πρόταση που του έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» για νέο συμβόλαιο με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να αποφασίζει να δράσει.

Στον Πειραιά δεν είναι πρόθυμοι να περιμένουν άλλο την απάντηση του και έτσι αποφάσισαν να βάλουν ένα τέλος στην αναμονή και να στρέψουν πλέον το βλέμμα τους σε άλλες επιλογές.

Η επιθυμία του Ολυμπιακού να διατηρήσει τον Φορτούνη στο ρόστερ του είναι ξεκάθαρη, είναι κάτι που και ο Μεντιλίμπαρ το επιθυμεί.

Ωστόσο στον Πειραιά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ρισκάρουν με το να περιμένουν και άλλο μια απάντηση η οποία δεν έρχεται, την στιγμή που η ομάδα ξεκινά την προετοιμασία της. Επίσης, δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να περίμενε και άλλο ο Ολυμπιακός και η απάντηση του Φορτούνη να ήταν αρνητική.

Μάλιστα, μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση παίζει και το γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον Φορτούνη να σκέφτεται σοβαρά να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

