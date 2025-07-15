Λογαριασμός
Σήμερα κρίνεται του Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό - Παρακολουθεί διακριτικά ο Άρης

Σήμερα κρίνεται το μέλλον του Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό μετά την άρνησή του στην πρόταση μείωσης αποδοχών κατά 50%. Στο προσκήνιο και ο Άρης

Ολυμπιακός: Σήμερα κρίνεται του Λαρεντζάκη - Παρακολουθεί ο Άρης

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό, καθώς σήμερα (15/7) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καθοριστική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, που θα κρίνει αν ο διεθνής γκαρντ θα συνεχίσει στον Πειραιά ή θα αποχωρήσει μετά από πέντε χρόνια παρουσίας.

Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο ρεπόρτερ της ομάδας, Νίκος Ζέρβας, η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού για νέο διετές συμβόλαιο με μειωμένες απολαβές κατά 50% απορρίφθηκε από τον παίκτη. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας γκαρντ δεσμεύεται με τους πρωταθλητές Ελλάδας με συμβόλαιο συνεργασίας για ακόμη έναν χρόνο, το οποίο μέχρι και σήμερα, Τρίτη (15/07), ανανεώνεται αυτόματα με το ποσό των 750 χιλιάδων ευρώ.

Με το ποσό, ωστόσο, να κρίνεται υψηλό, με βάση πάντα και τη συμμετοχή του «Λάρι» στην Ευρωλίγκα, η διοίκηση των Πειραιωτών κατέθεσε πρόταση αναπροσαρμογής του συμβολαίου, προσφέροντας στον «Λάρι» διετές συμβόλαιο με μείωση της τάξης του 50% στις απολαβές του. Η πρώτη απάντηση ήταν αρνητική από πλευράς παίκτη και μέσα στη μέρα αναμένεται να υπάρξει ακόμη μία επαφή των δύο πλευρών, ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Εφόσον, τελικά, ο Ολυμπιακός και ο Λαρεντζάκης δεν τα βρουν, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα καταβάλουν το ποσό των 25 χιλιάδων ευρώ στον παίκτη και θα μείνει ελεύθερος. Ο 31χρονος, να σημειωθεί, βρίσκεται στους «ερυθρόλευκους» από το 2020, έχοντας κατακτήσει σε αυτή την πενταετία 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα Ελλάδας και 3 Σούπερ Καπ.

Την ίδια ώρα, ο Άρης παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, καθώς δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτησή του, εφόσον ο Λαρεντζάκης αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Οι «κίτρινοι» αναζητούν ενίσχυση στην περιφέρεια και ο έμπειρος γκαρντ θα μπορούσε να αποτελέσει μια ποιοτική λύση με ελληνικό διαβατήριο.

