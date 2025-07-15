Παναθηναϊκός: Δηλώσεις των Ντένβερ Νάγκετς για Γιόνας Βαλαντσιούνας

Το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο στο ευρωπαϊκό - και όχι μόνο - μπάσκετ, είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ, βρέθηκε και συνεχίζει να βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο, καθώς ο Παναθηναϊκός, τον έχει στην κορυφή της λίστας του και αποτελεί τον διακαή πόθο για τη θέση «5», με την υπόθεση του ωστόσο να έχει δυσκολέψει αρκετά, μετά και την επισημοποίηση του trade το οποίο τον έστειλε από τους Κινγκς στους Νάγκετς.



Λίγες ημέρες μετά τη μετακίνησή τους στους πρωταθλητές του 2023 στο ΝΒΑ, ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Έιντελμαν, μιλώντας στο Denver Post αναφέρθηκε στην απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, δηλώνοντας την ανυπομονησία του να ενταχθεί στην ομάδα, ενώ έκανε λόγο για τεράστια αναβάθμιση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένας πραγματικός, καθιερωμένος σέντερ εδώ και μια δεκαετία, που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις στο γήπεδο. Όταν λέω πλέιμεϊκερ-σέντερ, εννοώ έναν παίκτη μέσω του οποίου το παιχνίδι μπορεί να καθοδηγηθεί στην επίθεση. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει την μπάλα και θα τρέξει στο τρανζίσιον. Αλλά ήδη κάνουμε κάποια πράγματα που του ταιριάζουν, όπως το σύστημα των πέντε παικτών έξω, οι ντρίμπλες-πάσες στην άλλη πλευρά, το παιχνίδι post απέναντι σε πιο κοντούς παίκτες, η ικανότητά του να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους».«Ο αριθμός των ασίστ δεν είναι σημαντικός για μένα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η ικανότητά του να κυκλοφορεί την μπάλα. Γι' αυτό είναι μια τεράστια ενίσχυση για εμάς. Ανυπομονώ να έρθει και να προσαρμοστεί».Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Βαλαντσιούνας, απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα για το μέλλον του όταν του έγινε ερώτηση στην πρώτη συγκέντρωση της εθνικής Λιθουανίας ενόψει Ευρωμπάσκετ, λέγοντας «Όταν είμαι σίγουρος, σίγουρα θα σας ενημερώσω»

