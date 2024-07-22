Την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ φαίνεται πως κοίταξε ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Il Tirreno», οι Πειραιώτες ψάχτηκαν για την ιδιαίτερα ακριβή και… πανωραφίσια περίπτωση του Μαροκινού χαφ της Φιορεντίνα, κάνοντας επαφή με τους «βιόλα».

Ωστόσο, τα όσα άκουσαν φέρεται να μην τους ικανοποίησαν και να τους φάνηκαν υπερβολικά. Και αυτό διότι η Φιορεντίνα απάντησε στον Ολυμπιακό αλλά και τη Γαλατασαράι που ενδιαφέρθηκε επίσης πως ο Άμραμπατ παραχωρείται μόνο με πώληση και η τιμή εκκίνησης στις διαπραγματεύσεις είναι τα 15 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, ο ιταλικός σύλλογος αναμένεται να προχωρήσει και σε άλλες πωλήσεις, πέραν του Μαροκινού ώστε να βάλει αρκετά χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό και να τα χρησιμοποιήσει για πωλήσεις.

O 27χρονος μέσος αποκτήθηκε τον Γενάρη του 2020 από τη Φιορεντίνα, η οποία πλήρωσε το ποσό των 19,5 εκατ. ευρώ στη Βερόνα για να τον κάνει δικό της. Την περασμένη σεζόν δόθηκε δανεικός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γράφοντας 30 συμμετοχές.

