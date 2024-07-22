Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ρίχνει άγκυρα στο... λιμάνι του. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Μαροκινού στράικερ, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα για την επόμενη διετία.

Ο χαρισματικός επιθετικός είχε κάνει εκπληκτική σεζόν, μετρώντας 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και είχε συμβάλει τα μέγιστα ώστε οι Πειραιώτες να κατακτήσουν το Conference League, στο οποίο ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 11 τέρματα.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με τον Ελ Κααμπί για να τον διατηρήσουν για άλλη μια διετία στο ρόστερ τους, του έδωσαν ένα τρομερό ποσό για αυτά τα δύο χρόνια του συμβολαίου του (πάνω από 5 εκατ. ευρώ) και σήμερα ο 31χρονος έβαλε την υπογραφή του.

Πρόκειται για μια σπουδαία κίνηση-συμφωνία του Ολυμπιακού, κάνοντας φυσικά και το χατήρι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο οποίος είχε κρίνει ως επιτακτική την παραμονή του Ελ Κααμπί.

«Παλέψαμε και κερδίσαμε μαζί, κατακτήσαμε μαζί και τώρα συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε μαζί. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό», το μήνυμα των Πειραιωτών στην ανακοίνωση της ανανέωσης του Μαροκινού άσου.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ @AyoubElKaabi

#Olympiacos #ElKaabi #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/g2ObJ3JWsq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 22, 2024

