Για πρόθεση της Βιτόρια Γκιμαράες να ρίξει τις απαιτήσεις για τον Ζότα Σίλβα κάνει λόγο σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας, maisfutebol.

Σε αυτό αποκαλύπτονται τα χρήματα τα οποία ζητά η πορτογαλική ομάδα η οποία όπως αναφέρει είναι πλέον πρόθυμη να ξεκινήσει συζητήσεις για την παραχώρηση του παίκτη της από τα 12 εκατομμύρια ευρώ και όχι από τα 20 εκατομμύρια που μέχρι τώρα φέρονταν να είναι η τιμή έναρξης των διαπραγματεύσεων.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με την Γκιμαράες και έχει ζητήσει να μάθει τις απαιτήσεις της για τον παίκτη, ωστόσο επισημαίνεται και το γεγονός ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλες ομάδες που θέλουν τον παίκτη.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μπενφίκα, ενώ υπάρχουν ομάδες από Αγγλία και Γαλλία που ενδιαφέρονται αλλά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Επίσης, τονίζεται ότι ο παίκτης ενδιαφέρεται να αλλάξει ομάδα αλλά να πάει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που προφανώς και καθιστά δύσκολη την προσπάθεια που κάνουν οι πράσινοι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.