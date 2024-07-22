Asteras AKTOR: Θωρακίζει την άμυνά του με Σιμόν Ντελί

Σε μια εξαιρετική κίνηση, με την οποία προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στα στόπερ προχωράει ο Asteras AKTOR.

Οι Αρκάδες κλείνουν τον Σιμόν Ντελί, ο οποίος ήταν στις πρώτες επιλογές του Μίλαν Ράσταβατς και του τεχνικού επιτελείου για την ενίσχυση στην άμυνα. Ο 32χρονος Ιβοριανός κεντρικός αμυντικός ήταν από τις περιπτώσεις που είχαν ξεχωρίσει, από τη στιγμή που δεν προχώρησε αυτή του Γκαμπόα, και ετοιμάζονται να βάλουν στη «μηχανή» τους τον αριστεροπόδαρο στόπερ.

Το βιογραφικό του Ντελί είναι πλούσιο και με μεγάλες παραστάσεις και απομένουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα να λυθούν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Αφρικανός αμυντικός έχει αγωνιστεί, πέρα από την πατρίδα του, στην Σπάρτα Πράγας, στην Μπουντεγιόβιτσε και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα και της Σλάβια Πράγας. Αγωνίστηκε επίσης σε Κλαμπ Μπριζ αλλά και Αδάνα Ντεμίρσπορ, Ιστανμπούλσπορ, ενώ είναι 23 φορές διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Στην καριέρα του έχει σχεδόν 300 συμμετοχές, όντας βασικό στέλεχος στις περισσότερες ομάδες που αγωνίστηκε, έχει παίξει σε ομίλους Champions League και Europa League, αλλά και σε τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Να σημειωθεί πως έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και πρωταθλήματα και Κύπελλα με την Σλάβια Πράγας.

