Τέλος από τον πάγκο της ομάδας πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού ο Χέρβο Κόλιανιν.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Πέμπτης (10/04), ανακοίνωσαν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους με τον Κροάτη τεχνικό, καθώς, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά: «η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς κρίθηκε ως η αναγκαία κίνηση, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της ομάδας».

Ο Ολυμπιακός, ευχαρίστησε τον Κόλιανιν για την προσφορά του στον σύλλογο με τον οποίο και κατέκτησε 1 πρωτάθλημα και 2 Κύπελλα Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Χέρβο Κόλιανιν.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε σε απόλυτα καλό και συναινετικό κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, κρίθηκε ως η αναγκαία κίνηση, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της ομάδας και να επανέλθει στο επίπεδο που απαιτεί η ιστορία και οι στόχοι του Ολυμπιακού.

Ο Χέρβο Κόλιανιν υπηρέτησε τον Σύλλογο με πάθος, επαγγελματισμό και απόλυτη αφοσίωση, δίνοντας την ψυχή του για την ομάδα σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην καριέρα του. Θα είναι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας».

