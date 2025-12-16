Ολυμπιακός: Παράπονα Μεντιλίμπαρ από Μπρούνο και στο… βάθος αριστερό μπακ

Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στο «Κλ. Βικελίδης», πληρώνοντας την αναποτελεσματικότητά του, ενώ οι άνθρωποι του συλλόγου «βράζουν» και με τη διαιτησία του Γιαμπλόνσκι και όχι μόνο.



Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι πήγε εντελώς καλά το πλάνο για το συγκεκριμένο ματς και όχι δεν υπήρξαν αρκετοί παίκτες, των οποίων η απόδοση ήταν κατώτερη του αναμενομένου. Ανάμεσά τους και σε περίοπτη θέση ο Μπρούνο, που άκουσε αρκετές φωνές από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε από τον Βάσκο τεχνικό. Αν και σε εκείνο το σημείο (πήρε τη θέση του ο Ορτέγκα στο 69’) είχε ανάγκη τα καλά ανεβάσματα από τους μπακ του.

Έχει φανεί έως τώρα στη σεζόν ότι ο 63χρονος τεχνικός υπολογίζει περισσότερο τον Ορτέγκα, αν και η ποιότητα του Μπρούνο δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, η ποιότητά δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτείται συγκέντρωση και γενικώς προσήλωση για να είσαι στο… κάδρο.



Κάπως ανοίγει η κουβέντα -όπως αναφέρεται και στο «Φως των Σπορ»-, τουλάχιστον, σε επίπεδο φημολογίας ενόψει Γενάρη, καθώς γενικότερα έχει ένα πλήρες ρόστερ ο Ολυμπιακός. «Για να έρθει παίκτης πρέπει να αποχωρήσει κάποιος», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

