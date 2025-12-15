Αποφασισμένος να γράψει το όνομα του δίπλα από ονόματα θρύλων στην ιστορία του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου και του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή θρύλου που σύνδεσε το όνομά του με την Μπενφίκα είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας επιθετικός, πέτυχε τρία γκολ στο χθεσινό ματς με τη Μορεϊρένσε. Με αυτά όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ έφτασε στα 42 γκολ μέσα στο 2025. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ήδη ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα άσο, αλλά μπορεί να το κάνει μεγαλύτερο.

Ας εξηγήσουμε τι εννοούμε… Τα ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ήδη ο Παυλίδης με τα 42 γκολ του στο 2025 έχει καταφέρει να φτάσει τις επιδόσεις του Εουσέμπιο με τους «αετούς». Είναι ήδη μια επίδοση ρεκόρ στην σύγχρονη ιστορία της ομάδας, στα τελευταία 60 χρόνια. Ωστόσο εάν μπορέσει να σκοράρει άλλα δύο γκολ θα ξεπεράσει και την τελευταία μεγάλη συγκομιδή σε γκολ που είχε ο Εουσέμπιο με την αγαπημένη του ομάδα.

Ο θρύλος της Μπενφίκα το 1965 ήταν η τελευταία χρονιά που μπόρεσε να πετύχει 43 γκολ, με τον Παυλίδη να φλερτάρει με ένα ακόμη πιο μεγάλο επίτευγμα καθώς μπορεί να προσθέσει το όνομά του στη λίστα αυτή με τους κορυφαίους σκόρερ θρύλους της ομάδας.

Τα καλύτερα ρεκόρ του Εουσέμπιο; Το 1964 είχε πετύχει συνολικά 53 γκολ, ενώ ο Ζοσέ Τόρες 49 την ίδια χρονιά. Και φυσικά η επίδοση του στο 1965.

Ακόμη μέχρι το τέλος του 2025 η Μπενφίκα έχει μπροστά της άλλα τρία ματς…

Στις 17 του μήνα παίζει με την Φαρένσε για το πορτογαλικο λιγκ καπ. Στις 22 με τη Φαμαλικάο για το πρωτάθλημα και στις 28 με τη Μπράγκα και πάλι για το πρωτάθλημα.

