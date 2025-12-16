Ντέσερς: Το «μονοπάτι» του «killer»… στην επιστροφή του

Στο ματς με τον Βόλο, ο 31χρονος Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε δυναμικά, σκοράροντας νωρίς και κερδίζοντας το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Μπακασέτας.

Δεν του πήρε και πολύ… Μετά από σχεδόν τρεις μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού, χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να βρει δίχτυα. αποδεικνύοντας πόσο είχε λείψει από την επίθεση του Παναθηναϊκού.

