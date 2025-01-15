Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η ημέρα της ρεβάνς στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι 1-1 στον πρώτο προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Την Τετάρτη στις 5 Φεβρουαρίου θα γίνει η ρεβάνς του παιχνιδιού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί όπου θα μάθουμε τον αντίπαλο που θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ. Η ώρα του αγώνα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.
Να θυμίσουμε η Ένωση πριν από λίγες ημέρες απέκλεισε με τη σειρά της τον ΠΑΟΚ.
Δείτε το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας:
Πρώτα ματς
ΟΦΗ-Παναχαϊκή 5-0
Πανιώνιος-Asteras Aktor 0-2
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0
Τετάρτη 15/1
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1
Ρεβάνς
Τετάρτη 08/01
Asteras AKTOR-Πανιώνιος 2-0
Πέμπτη 09/01
Παναχαϊκή-ΟΦΗ 1-2
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-1
Τετάρτη 05/02
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025
Path 1: Asteras AKTOR-ΟΦΗ
Path 2: Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΚ
Tελικός:
Νικητής Path 1-Νικητής Path 2
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.