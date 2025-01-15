Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η ημέρα της ρεβάνς στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι 1-1 στον πρώτο προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.



Την Τετάρτη στις 5 Φεβρουαρίου θα γίνει η ρεβάνς του παιχνιδιού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί όπου θα μάθουμε τον αντίπαλο που θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ. Η ώρα του αγώνα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Δείτε το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας:

Πρώτα ματς

Ρεβάνς

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

