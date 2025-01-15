Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ημέρα της ρεβάνς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Στις 5 Φεβρουαρίου και ημέρα Τετάρτη θα γίνει η ρεβάνς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, με την ώρα να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η ημέρα της ρεβάνς στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι 1-1 στον πρώτο προημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Την Τετάρτη στις 5 Φεβρουαρίου θα γίνει η ρεβάνς του παιχνιδιού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί όπου θα μάθουμε τον αντίπαλο που θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ. Η ώρα του αγώνα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.



Να θυμίσουμε η Ένωση πριν από λίγες ημέρες απέκλεισε με τη σειρά της τον ΠΑΟΚ.

Δείτε το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας:

Πρώτα ματς

ΟΦΗ-Παναχαϊκή 5-0
Πανιώνιος-Asteras Aktor 0-2
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0

Τετάρτη 15/1

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1

Ρεβάνς

Τετάρτη 08/01

Asteras AKTOR-Πανιώνιος 2-0

Πέμπτη 09/01

Παναχαϊκή-ΟΦΗ 1-2
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 05/02

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025
Path 1: Asteras AKTOR-ΟΦΗ
Path 2: Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΚ

Tελικός:
Νικητής Path 1-Νικητής Path 2
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark