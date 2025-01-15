Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν, έχασαν ευκαιρίες, αλλά οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν τις δικές τους ευκαιρίες και πήραν ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού στο Καραϊσκάκη.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με τέσσερις αλλαγές παρέταξε τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι ο Ρουί Βιτόρια, χρησιμοποιώντας διάταξη 4-3-3. Ο Λοντίγκιν στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Τσέριν, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας οι τρεις του άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Αρκετές εκπλήξεις και διάταξη 4-2-3-1 από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Πασχαλάκης στα γκολ-ποστ με τετράδα στην άμυνα απαρτιζόμενη από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα. Ο Στάμενιτς με τον Μουζακίτη οι δυο χαφ, μπροστά τους ο Τσικίνιο, ενώ στα φτερά πίσω από τον Κωστούλα, οι Ροντινέι και Ζέλσον.

Το ματς:

Mε τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή στα πρώτα λεπτά και να επιχειρεί να πλησιάσει με βαθιές μπαλιές την περιοχή του Παναθηναϊκού, άρχισε το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζήτησαν πολλές φορές τον Κωστούλα την στιγμή που οι μονομαχίες και η ένταση δεν έλειπαν.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός έκανε ένα αρκετά άμεσο ματς σπάζοντας το πρέσινγκ του Ολυμπιακού και στο 13' οι «πράσινοι» κατάφεραν να σκοράρουν όταν από φάουλ που εκτέλεσε ο Μπακασέτας και κεφαλιά που πήρε ο Ίνγκασον, ο Σένκεφελντ σκόραρε, αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε καθώς ήταν εκτεθειμένος με το 0-0 να παραμένει.

Η «απάντηση» του Ολυμπιακού ήρθε δυο λεπτά αργότερα, όταν Ο Ρέτσος έκανε μια απομάκρυνση πάσα για τον Τσικίνιο, αυτός αμέσως πέρασε αριστερά στον Μαρτίνς που «ταλαιπώρησε» λίγο τον Κώτσιρα, αλλά σούταρε, γλίστρησε και έστειλε άουτ την μπάλα.

Το παιχνίδι μεταφέρθηκε στο κέντρο με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια να φέρνει πιο κοντά τις γραμμές της και να απειλεί στο 21' με τον Τζούριτσιτς να περνά κάθετα στον Μλαντένοβιτς, το γύρισμα του οποίου απομάκρυνε ο Πιρόλα. Στο 24' ξανά από την πλευρά των Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς ήρθε μια ακόμη απειλή για την εστία του Πασχαλάκη και παρά το τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε την κεφαλιά του Μαξίμοβιτς φάση δεν κατεγράφη καθώς υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της.

Με τη συμπλήρωση του ημιώρου ο Μπάμπης Κωστούλας έδειξε λίγη από την ποιότητά του καθώς ταλαιπώρησε τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού με τον εξαιρετικό, Σένκεφελντ, να του βάζει στοπ.

Έπειτα από τρία λεπτά ο Παναθηναίκός απείλησε και πάλι. Σε μια «σκοτωμένη» πάσα ο Κώτσιρας κυνήγησε τον Ορτέγκα ως την τελική γραμμή, του έκλεψε την μπάλα, τροφοδότησε τον Τετέ που σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Ξανά οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απείλησαν στο 35' όταν και έχασαν τη μεγαλύτερή τούς ευκαιρία. Ο Ιωαννίδης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, την έδωσε στον Τετέ, αυτός κατευθείαν και πάλι στον αρχηγό των πρασίνων, ο οποίος ωστόσο δεν πλάσαρε καλά. Άουτ η μπάλα.

Λίγο πριν την ανάπαυλα τα «καμπανάκια» ήχησαν για τον Ρουί Βιτόρια, όταν είδε τον Σένκεφελντ, να πέφτει με πόνους στο έδαφος έπειτα από διεκδίκηση με τον Κωστούλα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς κάτι ιδιαίτερο με τον Μαρτσίνιακ να στέλνει τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

Με τον Πάλμερ-Μπράουν να αντικαθιστά τον Σένκφελντ και τον Ολυμπιακό να πιέζει ασφυκτικά με ψηλό πρέσινγκ τον Παναθηναϊκό άρχισε το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι.

Παρά την πίεση των «ερυθρολεύκων» το ΟΑΚΑ πήρε... φωτιά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης! Αιτία ήταν το λάθος του Πασχαλάκη, ο οποίος πιέστηκε από τον Ιωαννίδη, έκανε λάθος πάσα - ασίστ, στον Τζούριτσιτς, με τον Σέρβο να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα του Ολυμπιακού και να πλασάρει ιδανικά για το 1-0.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θέλησε να «φρεσκάρει» την ομάδα του και να ρίξει στη μάχη Ελ Κααμπί αντί Στάμενιτς και Έσε αντί Κοστίνια, μετατοπίζοντας τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Κωστούλα πίσω από τον Μαροκινό.

Την ίδια στιγμή ο Βιτόρια αποφάσισε να δώσει λίγο την μπάλα στον Ολυμπιακό, ο οποίος επέμεινε στο παιχνίδι των μεγάλων μεταβιβάσεων το οποίο ωφελούσε την άμυνα του Παναθηναϊκού και τον Λοντίγκιν. Στο 67' ο Τετέ έδωσε τη θέση του στον Πελίστρι και ο Ουρουγουανός στην πρώτη του επαφή, λίγο έλειψε να δώσει «αέρα» δυο τερμάτων στην ομάδα του. Ήταν το 71ο λεπτό όταν ο Ίνγκασον έκανε το γέμισμα, ο Πελίστρι κυνήγησε και πρόλαβε τον Ορτέγκα, πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Πασχαλάκης απέκρουσε.

Λίγο αργότερα ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε μια ακόμη αλλαγή, η οποία ως εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε κομβική με τον Ζέλσον να δίνει τη θέση του στον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πήρε την κάθετη από τον Ροντινέι, έκανε υπέροχη ενέργεια «αδειάζοντας» τον Ίνγκασον, πάτησε περιοχή και με πλασέ από δύσκολη γωνία «τρύπησε» τον Λοντίγκιν, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 83' ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, όμως ο Πασχαλάκης εξιλεώθηκε γλιτώνοντας τον Ολυμπιακό! Ήταν ένα τρομερό σουτ του Ιωαννίδη το οποίο έβγαλε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ενώ στη συνέχεια ο επερχόμενος Μαντσίνι, είδε τον έμπειρο πορτιέρε να επεμβαίνει εντυπωσιακά και στο... ριμπάουντ που πήρε.

Στη συνέχεια του υπόλοιπου ματς ο Ολυμπιακός επιχείρησε με κάποιες επελάσεις του Βέλντε να «κλέψει» τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης, όμως το τελικό αποτέλεσμα ήταν το 1-1.

MVP: Φυσικά ο άνθρωπος που κράτησε τον Ολυμπιακό ζωντανό στην πρόκριση. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέρασε στο ματς και έγινε χρυσή αλλαγή αφού σκόραρε ένα υπέροχο γκολ και αναστάτωσε αρκετά την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Η «σφυρίχτρα»: Αυτό που περιμέναμε έγινε από τον Μαρτσίνιακ στο γήπεδο. Ο Πολωνός διαιτητής δεν άφησε τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα, όταν έπρεπε, ενώ έδωσε μόλις μια κίτρινη κάρτα και αυτή στο 89ο λεπτό. Σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλή η διαχείριση του ματς από τον κορυφαίο ρέφερι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια / 4-3-3): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (46’ Πάλμερ-Μπράουν), Ινγκασον, Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μπακασέτας (79’ Νίκας), Τετέ (68’ Πελίστρι), Ιωαννίδης, Τζούρισιτς (79’ Μαντσίνι).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ/ 4-2-3-1): Πασχαλάκης, Κοστίνια (61’ Εσε), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Στάμενιτς (61’ Ελ Καμπί), Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο (87’ Βέλντε), Μάρτινς (73’ Γιάρεμτσουκ), Κωστούλας (87’ Μασούρας).

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Βοηθοί: Τόμας Λίστκιεβιτς (Πολωνία), Μίχαελ Κούπσικ (Πολωνία)

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδική)

VAR: Βόιτσιεκ Μικ (Πολωνία), Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.