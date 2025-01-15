Παναθηναϊκός: Με Μπράουν και Γιουρτσεβέν κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ξεκίνημα στη «διαβολοβδομάδα» με δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), θέλοντας να συνεχίσουν το σερί τους.



Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Λορέντζο Μπράουν και τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεσή του και βρίσκονται κανονικά στη 12άδα του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση. Αντίθετα, απουσιάζουν οι Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ και Κώστας Αντετοκούνμπο.



Παράλληλα, από τους 13 παίκτες του Παναθηναϊκού που ταξίδεψαν στην Ισπανία, εκτός 12άδας για το ματς αυτό έμεινε ο Δημήτρης Μωραΐτης.



Αναλυτικά η 12άδα: Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Σλούκας, Όσμαν, Σαμοντούροφ, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Γκέιμπριελ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

