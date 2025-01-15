Ολυμπιακός: 3 πολίστες του στην κορυφαία 7άδα του Champions League

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου την Τετάρτη, οι «ερυθρόλευκοι» Άντρο Μπούσλιε, Γκέργκο Ζαλάνκι και Κώστας Κάκαρης ψηφίστηκαν από τον κοινό ως κορυφαίοι στη θέση τους και συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη επτάδα της πρώτης φάσης του φετινού Champions League πόλο ανδρών.



Μάλιστα, στην κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης βρίσκεται κι ένας πρώην πολίστας των πρωταθλητών Ελλάδος, ο Μάρκο Μπίγιατς.

Τερματοφύλακες: Μάρκο Μπίγιατς, Σόμα ΒόγκελΑμυντικός: Άντρο Μπούσλιε (Ολυμπιακός)Φουνταριστός: Κώστας Κάκαρης (Ολυμπιακός)Περιφερειακοί: Αλβαρο Γρανάδος, Γκέργκο Ζαλάνκι (Ολυμπιακός), Ντούσαν Μάντιτς, Λόρεν Φάτοβιτς

