Η ΕΠΟ έκανε γνωστή και την ώρα της διεξαγωγής του δεύτερου αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30 στο «Γ.Καραϊσκάκης» και θα είναι η τέταρτη αναμέτρηση των αιωνίων για φέτος, αφού μεσολαβεί μέχρι τότε και το δεύτερο παιχνίδι τους για το φετινό πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι», στα μέσα της περασμένης εβδομάδας στο πρώτο ματς για το Κύπελλο, προηγήθηκαν με τον Τζούρισιτς έπειτα από λάθος του Πασχαλάκη, ενώ, ο Γιάρεμτσουκ με φοβερή ενέργεια και τελείωμα κάτω από τα πόδια του Λοντίγκιν έγραψε το ισόπαλο 1-1 στο ΟΑΚΑ.

Πλέον, ακολουθεί το «ραντεβού» των δύο ομάδων στο Φάληρο για τη 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League στις 26 του μηνός, πριν από το κρίσιμο ματς που θα οδηγήσει στα ημιτελικά και απέναντι στην ΑΕΚ που περιμένει εκεί

