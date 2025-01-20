Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 23.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι 

Η Δίκη στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Τα δύο τοπικά ντέρμπι που κρίνουν την κορυφή: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και Άρης – ΠΑΟΚ. Αναλύουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Θέμα: Η διαιτησία πάλι στο εδώλιο. Σχολιάζει ο πρώην διεθνής ρέφερι Πέτρος Κωνσταντινέας.

Έρευνα: Η ανάκριση για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Στο studio ο βουλευτής Επικρατείας και ποινικολόγος Παύλος Σαράκης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 11 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark