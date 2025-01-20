«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Τα δύο τοπικά ντέρμπι που κρίνουν την κορυφή: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και Άρης – ΠΑΟΚ. Αναλύουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Θέμα: Η διαιτησία πάλι στο εδώλιο. Σχολιάζει ο πρώην διεθνής ρέφερι Πέτρος Κωνσταντινέας.

Έρευνα: Η ανάκριση για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Στο studio ο βουλευτής Επικρατείας και ποινικολόγος Παύλος Σαράκης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 11 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

