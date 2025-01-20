Παναθηναϊκός: «Στο επόμενο 24ωρο οι εξελίξεις με τον Μεϊτέ»

Τελικά υπάρχει καπνός και… φωτιά για τον Σουαλιό Μεϊτέ και τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τις πληροφορίες που βγαίνουν από το ρεπορτάζ με αφορμή το δημοσίευμα από τη Record για κίνηση των πράσινων για την απόκτηση του Γάλλου μέσου.



Όπως ανέφερε οι πράσινοι όντως κινούνται για την απόκτησή του παίκτη της Μπενφίκα, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στο επόμενο 24ωρο.



«Το θέμα του Μεϊτέ ισχύει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τον πάρει και μέσα στο επόμενο 24ωρο περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις», τόνισε.



Θυμίζουμε ότι ο Μεϊτέ στην περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ αποτελώντας ένα από τα βασικότατα στελέχη του στην πορεία του προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι είχε καταβάλει προσπάθεια να τον αποκτήσει χωρίς ωστόσο να τα βρίσκει με την πορτογαλική ομάδα στις διαπραγματεύσεις που είχαν οι δύο πλευρές.



Νωρίτερα ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είχε αναφερθεί και στα άλλα ζητήματα που αφορούν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού την επόμενη ημέρα του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ακούστε εδώ τι είπε για τη χθεσινή μεγάλη νίκη του τριφυλλιού.



Ακούστε το απόσπασμα με το ρεπορτάζ του Νίκου Αθανασίου για τον Μεϊτέ...

