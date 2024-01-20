Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Φαουστο Βέρα από την Κορίνθιανς. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Σαμίρ Καρβάλιο, βραζιλιάνος δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στα social media.

Όπως αναφέρει ο Καρβάλιο οι ερυθρόλευκοι κατέθεσαν προσφορά στην Κορίνθιανς ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη με την ομάδα του όμως να αξιώνει ένα ποσό της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, και να απαντά αρνητικά.

Πρόκειται για το ίδιο ποσό που είχε δώσει τον Ιούλιο του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς για να γίνει η μεταγραφή. Οι Βραζιλιάνοι δεν δέχονται να παραχωρήσουν τον παίκτη με ένα ποσό μικρότερο από αυτό που είχαν βγάλει από τα ταμεία τους.

Ο Φάουστο Βέρα αγωνίζεται στον άξονα ως αμυντικό χαφ, είναι 23 ετών με ύψος 1,80 και έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι και το 2026.

