Παναθηναϊκός: Το «τρικ» του Σλούκα για τα… εύκολα καλάθια του Ναν

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Παρτιζάν φτάνοντας έτσι τις 8 στους τελευταίους 9 αγώνες. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη στην Euroleague και ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο ευχαριστιέται να την βλέπει! Το αποτέλεσμα; Η «μαγική» ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ που «καταπίνει» τον αντίπαλο…

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η περιφέρεια έχει «δέσει» εξαιρειτκά με τον Σλούκα να ορανώνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός του Τριφυλλιού έχει συμπαίκτες διπλά του οι οποίοι «κουμπώνουν» στα χαρακτηριστικά του.

