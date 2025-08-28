Λογαριασμός
Ουρές για τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου του Ολυμπιακού και εισιτήρια για το ματς με τον Βόλο

Ουρές σχηματίστηκαν στο Volos Palace από οπαδούς που ήθελαν να προμηθευτούν τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου του Ολυμπιακού αλλά και εισιτήρια για το ματς με τον Βόλο

Έχοντας παίξει κεκλεισμένων των θυρών στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός θα κάνει, ουσιαστικά, πρώτη μπροστά στο κοινό του στο εκτός έδρας ματς με τον Βόλο το Σάββατο (30/08).

Έτσι, πλήθος κόσμου συνέρευσε στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Volos Palace, όπου οπαδοί των Πειραιωτών έσπευσαν για να προμηθευτούν τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου του συλλόγου, καθώς και εισιτήρια για την αναμέτρηση που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν φύγει 8.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση, με τους οπαδούς των νταμπλούχων να δίνουν βροντερό παρών.

 
