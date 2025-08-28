Έχοντας παίξει κεκλεισμένων των θυρών στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός θα κάνει, ουσιαστικά, πρώτη μπροστά στο κοινό του στο εκτός έδρας ματς με τον Βόλο το Σάββατο (30/08).



Έτσι, πλήθος κόσμου συνέρευσε στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Volos Palace, όπου οπαδοί των Πειραιωτών έσπευσαν για να προμηθευτούν τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου του συλλόγου, καθώς και εισιτήρια για την αναμέτρηση που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν φύγει 8.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση, με τους οπαδούς των νταμπλούχων να δίνουν βροντερό παρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.