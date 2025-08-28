Την έναρξη της συνεργασίας του με την Γιοβάνα Σέκουλιτς ανακοίνωσε σήμερα (28/08) ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός. Με την 21χρονη φουνταριστή, που έχει ήδη στο ενεργητικό της σημαντικές διακρίσεις, να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Γιοβάνα Σέκουλιτς. Η διεθνής αθλήτρια με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, γεννημένη στη Σερβία (ημ. γέννησης 7/11/2002), υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

H Γιοβάνα Σέκουλιτς αγωνίζεται ως φουνταριστή, αλλά και στις θέσεις της περιφέρειας. Με την Εθνική ομάδα Γυναικών των ΗΠΑ, αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2024, ενώ έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, καθώς και μία ακόμη πρώτη θέση στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2024. Επίσης, ήταν μέλος της Εθνικής Αμερικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όπως και στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (τέταρτη θέση).

Η δήλωση της Γιοβάνα Σέκουλιτς: «Είναι τιμή μου που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να συνεισφέρω στην ομάδα μας με τον καλύτερο τρόπο. Η επιστροφή στα Βαλκάνια έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, αφού γεννήθηκα στη Σερβία. Ανυπομονώ να ζήσω στην Ελλάδα, να γνωρίσω την κουλτούρα της υδατοσφαίρισης εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη που θα γνωρίσω τους προπονητές και τις συμπαίκτριές μου. Στον σύλλογο υπάρχουν και άλλες ομάδες και ελπίζω, να μπορέσω να παρακολουθήσω μερικά από τα παιχνίδια και των άλλων τμημάτων».

Προηγούμενες ομάδες:

2021-23 Princeton University (ΗΠΑ)».

