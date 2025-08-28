Η Σαμψούντα… ζει για τον Παναθηναϊκό: Οδοιπορικό στο κέντρο της πόλης

Η Σαμψούντα ζει στον ρυθμό της μεγάλης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Στους δρόμους της πόλης βλέπεις παντού φανέλες, κασκόλ και πανό της Σαμσουνσπόρ, ενώ οι κόκκινες τουρκικές σημαίες και οι εικόνες του Κεμάλ κυριαρχούν σε κάθε γωνιά. Ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος, με τους κατοίκους να μιλούν μόνο για το παιχνίδι, περιμένοντας με ανυπομονησία τη στιγμή που η ομάδα τους θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό.

