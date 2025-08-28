Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ώρες στον Ολυμπιακό αναφορικά με την έκβαση της υπόθεσης του Μεχντί Ταρέμι.

Οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ξεχωρίσει την περίπτωση του 33χρονου Ιρανού επιθετικού, αλλά φαίνεται πως έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του έμπειρου στράικερ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο, ο Ταρέμι φέρεται να ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει στους Πειραιώτες.

Μάλιστα, σημειώνεται στο εν λόγω ρεπορτάζ πως τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Βέρντερ Βρέμης παρακολουθούν την περίπτωση του έμπειρου άσου, χωρίς ωστόσο να έχουν καταθέσει κάποια πρόταση στους «νερατζούρι».

Θυμίζουμε πως ο Ταρέμι μέτρησε πέρυσι τρία τέρματα και εννέα ασίστ σε 43 συμμετοχές με τους Μιλανέζους, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν στην Πόρτο, όπου είχε σκοράρει 91 φορές και είχε μοιράσει 56 ασίστ σε 182 αγώνες μεταξύ 2020 και 2024.

