Στο Μοναστηράκι δεκάδες φίλοι της Φιορεντίνα πριν τον τελικό του Conference League

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στον μεγάλο τελικό του Europa Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, με φόντο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (29/05) και λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού, δεκάδες φίλοι των «βιόλα» βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και στο Μοναστηράκι, κάνοντας τη βόλτα στα γραφικά σοκάκια της περιοχής, βλέποντας τα αξιοθέατα της πόλης.

Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς φωτογραφήθηκαν με τα «μωβ» χρώματα της ομάδας τους, γιορτάζοντας και αισιοδοξώντας για ένα θετικό αποτέλεσμα.



