Ολυμπιακός: Οι «όροι» του Μεντιλίμπαρ για τις μεταγραφές του Γενάρη

Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο είναι δεδομένη. Όλα δείχνουν πως θα υπάρξουν τουλάχιστον τρεις προσθήκες, με δεδομένες να θεωρούνται αυτές στις θέσεις του αριστερού μπακ, του εξτρέμ και του παίκτη πίσω από τον φορ. Πάντως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τη φιλοσοφία του.

Ο Βάσκος τεχνικός θέλει μεν περισσότερες λύσεις, αλλά δεν θέλει να δει τον αριθμό του ρόστερ να… εκτοξεύεται και επιμένει να θέλει να δουλεύει με έναν συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών. Γι’ αυτό θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως εκτός από αφίξεις θα υπάρξουν και αποχωρήσεις στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Επιπροσθέτως για να προσυπογράψει για μια μεταγραφή θα πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιος πως ο παίκτης που θα έρθει θα κάνει τη διαφορά και δεν θα διαταράξει το κλίμα στα αποδυτήρια.

Σε ό,τι αφορά στα της προετοιμασίας εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ, για το οποίο σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια, οι προπονήσεις αρχίζουν την Τρίτη για όλους πλην των παικτών που προέρχονται από τραυματισμούς και θα πάνε στου Ρέντη για να κάνουν τα προγράμματά τους.

Οι πέντε διεθνείς με την Ανδρών της Ελλάδας, Τζολάκης, Ρέτσος, Ντόη, Μασούρας και Μουζακίτης, ολοκλήρωσαν χθες στο Ελσίνκι τις υποχρεώσεις τους και έτσι θα είναι παρόντες στην προετοιμασία από αύριο. Οι υπόλοιποι διεθνείς θα καθυστερήσουν λίγο παραπάνω. Τη Δευτέρα παίζουν Κάρμο, Ελ Καμπί και Στάμενιτς, ωστόσο έχουν μακρινά ταξίδια και συνεπώς λογικά θα μπουν στις προπονήσεις από την Τετάρτη. Την Τρίτη αγωνίζονται οι Γιάρεμτσουκ, Πιρόλα και οι τέσσερις των Ελπίδων (Μπότης, Κουτσίδης, Μπακούλας, Παπακανέλλος), που λογικά θα μπουν στις προπονήσεις από Πέμπτη.

