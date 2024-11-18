Σε σκληρό τόνο απάντησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού για τα υβριστικά συνθήματα εις βάρος του στον χθεσινό αγώνα στο κλειστό της Πυλαίας. Οι Θεσσαλονικείς κάνουν λόγο για χειρονομίες από τον ίδιο αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ, ενώ διερωτώνται «... τι πραγματικά κάνεις εσύ για αυτό, εκτός από το να προκαλείς;» αλλά και «Και πόσο ευαίσθητοι είστε όταν στο ΣΕΦ ακούγονται εμετικά αντεθνικά συνθήματα;».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ωραία είναι να λες ότι ο αθλητισμός πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο, αλλά τι πραγματικά κάνεις εσύ για αυτό, εκτός από το να προκαλείς;

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να δημιουργήσει κλίμα προκαλώντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ με την συμπεριφορά του στη διάρκεια του αγώνα, με τις χειρονομίες του όταν έκανε δηλώσεις, αλλά και ενώ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια.

Για αυτό και φρόντισε να δει κάτι εντελώς διαφορετικό από τον αρχηγό της ομάδας του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος με δέκα λέξεις και χωρίς υπερβολές περιέγραψε την πραγματικότητα: «Ήταν μία πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για να παίζεις σήμερα».

ΥΓ1: Εμείς καταδικάζουμε τα υβριστικά συνθήματα σε φυσικά πρόσωπα. Εσείς τι κάνετε; Και πόσο ευαίσθητοι είστε όταν στο ΣΕΦ ακούγονται εμετικά αντεθνικά συνθήματα;

ΥΓ2: Είναι ανεπίτρεπτο να ισχυρίζονται αξιωματούχοι του αγώνα ότι δεν είδαν τις χειρονομίες Μπαρτζώκα και Βεζένκοφ κατά την αποχώρηση τους από το γήπεδο».

