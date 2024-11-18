ΑΕΚ: Ο «Γολγοθάς» μέχρι τις γιορτές και η… ώρα του μεγάλου ρόστερ

Μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου οι παίκτες της ΑΕΚ επιστρέφουν το απόγευμα στις επάλξεις αρχίζοντας την προετοιμασία για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το παιχνίδι αυτό σηματοδοτεί και την έναρξη του πολύ δύσκολου προγράμματος που έχει η «Ένωση» μέχρι και την επόμενη διακοπή, που θα είναι αυτή για τις γιορτές.

Στο διάστημα αυτό οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν έξι ή επτά παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά για την πορεία τους στις εγχώριες διοργανώσεις. Μετά το ντέρμπι στο Φάληρο, η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Άρη για το πρωτάθλημα στις 30 Νοεμβρίου, θα δώσει στις 3 Δεκεμβρίου τη ρεβάνς με τον ίδιο αντίπαλο για τους «16» του Κυπέλλου στο «Βικελίδης», ενώ στις 8 Δεκεμβρίου θα παίξει με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Στη συνέχεια το πρόγραμμα ομαλοποιείται κάπως, καθώς θα παίξει στη Λαμία στις 14 Δεκεμβρίου και στις 22 Δεκεμβρίου θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό. Ενδιάμεσα, αν έχει προκριθεί επί του Άρη στο Κύπελλο, θα παίξει 17 ή 18 Δεκεμβρίου με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης.

Μπροστά σε ένα τόσο φορτωμένο πρόγραμμα, για πρώτη φορά φέτος αφού η ΑΕΚ μετά τον ευρωπαϊκό της αποκλεισμό είχε μόνο ένα παιχνίδι την εβδομάδα, μπορεί να φανεί για πρώτη φορά η χρησιμότητα ενός τόσο μεγάλου ρόστερ. Ο Ματίας Αλμέιδα έχει την πολυτέλεια να διαθέτει πολλές επιλογές σε κάθε θέση και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτό το ατού προς όφελος της ομάδας του.

