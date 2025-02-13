Αποστολή Φινλανδία: Τα δυνατά σημεία της Βίκινγκουρ και η «Αχίλλειος πτέρνα της»

Ο Νίκος Παγκάκης περιγράφει την αναμέτρηση και καλύπτει το ρεπορτάζ στο ”Paopantou.gr” από την παγωμένη Φινλανδία, με τη θερμοκρασία την ώρα του αγώνα να αγγίζει του -13 βαθμούς.

Η Βίκινγκουρ προετοιμάζεται για τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ιστορίας της, καθώς για πρώτη φορά κατάφερε να προκριθεί σε νοκ-άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.