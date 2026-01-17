Συνέχεια στην αήττητη φετινή του πορεία στη Stoiximan GBL έδωσε το απόγευμα του Σαββάτου (17/01) ο Ολυμπιακός!

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο επιθετικό κομμάτι και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των ασίστ στην ιστορία του πρωταθλήματος με 35 τελικές πάσες, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέτυχε την όγδοη φετινή του κατοστάρα στην GBL, επικρατώντας εντός έδρας με σκορ 104-89 του Αμαρουσίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 15η αγωνιστική!

Κορυφαίος των Πειραιωτών, που μέσα στην εβδομάδα έχουν διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι εντός (20/01) και την Εφές εκτός (22/01), ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους (7/9δ., 1/3τρ., 8/8β.), 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και ισάριθμα ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Από κοντά ακολούθησαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς (15π., 9ρ., 1κλ, 1μπλκ.) και Άλεκ Πίτερς (15π., 8ρ.), με τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ να έχουν από 6 ασίστ και τον Γουόκαπ 7.

Για το Μαρούσι, που έπεσε στο 3-11, ξεχώρισαν οι Περάντες (16π.) και Μέικον (10π., 12ασ.).

