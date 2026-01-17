Λογαριασμός
Έτοιμος για αναχώρηση ο Αντίνο: Ο αδερφός του Τιάγκο τον αποχαιρέτησε πριν πετάξει για Αθήνα

Ο Σαντίνο Αντίνο θα είναι το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό και φρόντισε να ενημερώσει.... άπαντες πως αναχωρεί από την Αργεντινή

Στον αστερισμό του Σαντίνο Αντίνο βρίσκονται άπαντες στον Παναθηναϊκό. Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ είναι το νέο απόκτημα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ και ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, καθώς στοίχισε κάτι παραπάνω από οκτώ εκατ. ευρώ, έπειτα από άψογους χειρισμούς του κλαμπ και οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου.

Όπως έγινε γνωστό ο Αργεντινός άσος αναμένεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αύριο το μεσημέρι, και συγκεκριμένα στις 15:15 με πτήση από την Ισπανία, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του από τη Γοδόι Κρους.

Φυσικά το ταξίδι του Αντίνο από τη Μεντόσα, ως την Αθήνα είναι αρκετά μεγάλο και κουραστικό, αλλά ο 20χρονος εξτρέμ έχει ήδη φροντίσει να ενημερώσει ότι αυτό ξεκινά.

Συγκεκριμένα, ο Σαντίνο και ο αδερφός του, Τιάγκο Αντίνο, πόζαραν στο αεροδρόμιο με ένα πλακάτ στο οποίο αναγράφεται η φράση «Καλό ταξίδι. Αυτή η οικογένεια θα είναι πάντοτε μαζί σου»!

