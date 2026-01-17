«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς»

Το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01) είδαν το φως της δημοσιότητας σενάρια που εμπλέκουν το μέλλον του Παναθηναϊκού με εκείνο του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς!



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, ο 33χρονος Κροάτης αμυντικός χαφ που αγωνίζεται τα τελευταία 2,5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ, βρίσκεται στα «ραντάρ» των «πράσινων» καθώς τον φέρεται να τον θέλει πολύ ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο λόγος που ο Ισπανός κόουτς του «τριφυλλιού» κοιτάει την περίπτωση του εν λόγω ποδοσφαιριστή δεν είναι άλλος από το γεγονός πως ο άλλοτε άσος της Ίντερ μπορεί να προσφέρει με την τεράστια εμπειρία του στη μεσαία γραμμή της ομάδας.



Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, μια πιθανή μεταγραφή του διεθνούς άσους θα κόστιζε κοντά στο 4-5 εκατομμύρια ευρώ, την στιγμή που τόσο η Ίντερ, όσο και η Γιουβέντους να παρακολουθούν διακριτικά την περίπτωσή του.



Με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ο Μπρόζοβιτς μετρά συνολικά 105 συμμετοχές με 8 γκολ και 22 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨🆕 #AlNassr 🇭🇷

Marcelo Brozović targeted by Panathinaikos!



📋 Rafa Benitez wants the Croatian star as a player-coach.



💰 Around €4-5m fee mentioned for a return to Europe.



📌 Inter and Juventus also monitoring the midfielder’s situation. pic.twitter.com/aZH1QxFwfe — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 17, 2026

