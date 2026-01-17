Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προετοιμασίες των Γάλλων για το Μουντιάλ, το οποίο θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μενικό.

Οι «μπλε» έχουν στήσει τη βάση τους στη Βοστώνη και έχουν προγραμματίσει φιλικά παιχνίδια τον Μάρτιο, με τη Βραζιλία και την Κολομβία, ενώ τον Ιούνιο η εθνική Γαλλίας θα παίξει με την Ακτή Ελεφαντοστού και άλλη μία ομάδα που δεν έχει υπάρξει συμφωνία.

Όλα σιγά-σιγά μπαίνουν στη θέση τους, για να μπορέσει ο Ντιντιέ Ντεσάν να ολοκληρώσει την πορεία των 14 χρόνων στο τιμόνι της εθνικής ομάδας.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται, πριν καν παίξει η ομάδα στο τουρνουά, είναι ποιος θα διαδεχθεί τον προπονητή.

Παρότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, έχει τονίσει πως το συγκεκριμένο ζήτημα θα συζητηθεί μετά το Μουντιάλ, σημερινές πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν πως η διάδοχη κατάσταση θα έχει ξεκαθαρίσει πριν από τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, η «Equipe» αποκαλύπτει ότι η γαλλική Ομοσπονδία έχει ήδη ξεκινήσει μυστικές διαπραγματεύσεις με τον υποψήφιο για τη θέση: τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε σαφώς υπονοήσει ότι ήλπιζε να επιστρέψει σύντομα στο περιθώριο. «Σύντομα, ελπίζω», απάντησε στις 10 Νοεμβρίου, σε έναν αγώνα θρύλων που διοργανώθηκε στην Τουλόν.

Εκείνο που προκύπτει είναι πως η FFF και οι συνεργάτες του Ζιντάν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη σύνθεση του μελλοντικού προπονητικού επιτελείου.

Μεταξύ αυτών θα είναι και ο στενός συνεργάτης του Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης, Νταβίντ Μπετόνι. Από εκεί και πέρα, δεν έχουν γίνει γνωστά άλλα ονόματα για το σταφ, όμως η πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρη και θέλει να διαταραχθεί το μπάτζετ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

