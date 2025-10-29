Δύσκολη εντός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, στην 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Οι Πειραιώτες φιλοξενούν απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο ΣΕΦ τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, επιστρέφοντας στο σπίτι τους μετά από δύο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις και ψάχνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους!

Στο 4-2 οι «ερυθρόλευκοι», την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση στο Μόναχο και πανηγύρισαν την άνετη νίκη με 96-71 κόντρα στην Μπάγερν. Κυριαρχώντας και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας επιθετικό πλουραλισμό, με όλους τους παίκτες του που πάτησαν στο παρκέ να σκοράρουν.

Είχε προηγηθεί η νίκη-θρίλερ επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, ενώ την περασμένη Κυριακή (26/10) επιβλήθηκε εύκολα και της Μυκόνου, διευρύνοντας το νικηφόρο σερί (4 στα 4) στο ξεκίνημα της φετινής Stoiximan GBL. Πλέον, έχοντας και ανεβασμένη ψυχολογία, ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει σερί νικών και στην Ευρωλίγκα, δεδομένου ότι έχει μπροστά του τέσσερα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Την αναμέτρησή του με τη Μονακό θα ακολουθήσει δύο εικοσιτετράωρα αργότερα (31/10, 21:15) εκείνη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ στη συνέχεια θα φιλοξενήσει Παρτίζαν και Ζάλγκιρις.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους Φουρνιέ και Γουόκαπ να επιστρέφουν σε φουλ ρυθμούς την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Παπανικολάου ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί κόντρα στην Μπάγερν, όντας ξανά διαθέσιμος. Ο Έβανς μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του, αλλά δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ εκτός δράσης παραμένει ο Φαλ. Ο Παπανικολάου ο οποίος δεν αγωνίστηκε με Μπάγερν και Μύκονο, θα συμπεριληφθεί κανονικά στη δωδεκάδα.

«Είναι από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ομάδες της Ευρωλίγκας. Από τις πιο ισχυρές ομάδες, με μεγάλη εμπειρία, με παίκτες σαν τον Μίροτιτς, τον Νέντοβιτς, τον Τζέιμς, που έχουν μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση και φυσικά ταλαντούχα ομάδα με αθλητικότητα. Νομίζω ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε το ρεκόρ μας, δεν πρέπει να κοιτάμε το τι θα κάνουμε στον πρώτο γύρο ή τι πρόγραμμα έχουμε μετά. Πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι αυτό, να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και μπροστά στο κοινό μας να κερδίσουμε, κάτι που βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο, χρειάζεται καλή προσπάθεια, καλή απόδοση. Γενικά νιώθω αισιόδοξος γιατί η ομάδα μας με τις επιστροφές έχει γίνει πιο ισορροπημένη αυτή τη στιγμή, και όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής και όσον αφορά το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων μέχρι στο παιχνίδι. Οπότε στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να το δείξουμε αύριο στο παιχνίδι», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, η Μονακό έχει ρεκόρ 3-3, προβληματίζοντας αρκετά τους φίλους της στο ξεκίνημα της σεζόν. Έχει νικήσει Dubai BC (103-81), Ολίμπια Μιλάνο (79-82) και Βαλένθια (90-84), όμως ηττήθηκε από Ζάλγκιρις (84-89) και Βίρτους Μπολόνια (77-73), ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έχασε με 85-77 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια. Απόψε θα ψάξει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη, ενώ θα παραμείνει στη χώρα μας, για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή (31/10, 20:00). Την περασμένη Κυριακή (26/10) νίκησε με 92-85 τη Μπουλαζάκ για το γαλλικό πρωτάθλημα, όπου έχει ρεκόρ 4-1.

Στα αγωνιστικά, Τζέιμς και Τάις ξεκουράστηκαν στο παιχνίδι του πρωαταθλήματος και θα βρίσκονται στη διάθεση του Σπανούλη, ενώ εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένει ο Μακουντού. Ο Νικ Καλάθης βρίσκεται ένα βήμα πριν μετακομίσει στο Βελιγράδι για χάρη της Παρτίζαν και έτσι δεν θα αγωνιστεί.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία), Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τρεις φορές για την περσινή σεζόν, με τη Μονακό να έχει δύο νίκες, έναντι μίας του Ολυμπιακού. Για τη regular season, οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν με 89-80 στο «Gaston Medecin», ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου νίκησε με 80-77 στο ΣΕΦ και με 78-68 στον ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι.

