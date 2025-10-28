Παναθηναϊκός: Η θέση του στο Power Ranking της EuroLeague

Η EuroLeague δημοσίευσε τα δεύτερα Power Rankings της σεζόν 2025/26, λίγο πριν από την 7η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να φιγουράρει στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Ήττες απο Μπαρτσελόνα και Μπολόνια

Παρά τις δύο πρόσφατες ήττες, από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ και τη Βίρτους εκτός έδρας, οι «πράσινοι» παραμένουν ψηλά στις εκτιμήσεις των ειδικών της διοργάνωσης. Ο λόγος είναι το βαθύ και ποιοτικό ρόστερ που διαθέτει η ομάδα, το οποίο αναμένεται να βρει γρήγορα ρυθμό και σταθερότητα στη συνέχεια της σεζόν.

Ο Τούρκος φόργουορντ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αποτελεί ευχάριστη έκπληξη. Ο Τούρκος φόργουορντ έχει ανεβάσει κατακόρυφα τα ποσοστά του στο σκοράρισμα, στα τρίποντα και στις ασίστ, αποδεικνύοντας ότι φέτος μπορεί να αποτελέσει βασικό «όπλο» του Παναθηναϊκού.

Ο αγώνας με τη Μακάμπι

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Μακάμπι σήμερα (28/10, 21:15) στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που τους δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί για την κορυφή.

Με το ρόστερ γεμάτο ποιότητα και τον Όσμαν σε εξαιρετική φόρμα, ο Παναθηναϊκός δείχνει πως έχει όλα τα φόντα για να διεκδικήσει φέτος κάτι πολύ μεγάλο στη EuroLeague.

Πηγή: skai.gr

