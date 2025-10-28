Φύλαξε το καλύτερο για το τέλος ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Μακάμπι

Στο φινάλε ήταν... Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε εκπληκτική τέταρτη περίοδο και σάρωσε με σκορ 99-85 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο καυτό «Telekom Center Athens», ανεβαίνοντας στο 5-2 μετά από 7 αγωνιστικές της Euroleague!

Παρόλο που το παιχνίδι μύριζε «θρίλερ» για τρία δεκάλεπτα, στο τέταρτο οι «πράσινοι» επέβαλαν τον έλεγχό τους στο παιχνίδι, έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 31-19 και έφτασαν στη νίκη χωρίς άγχος, δείχνοντας πολλή διάθεση στην άμυνα στην τελική ευθεία του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 22 πόντους ήταν ο Κέντρικ Ναν, ενώ 20 πόντους μέτρησε ο εξαιρετικός Τζέντι Όσμαν. MVP όμως των «πράσινων» ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, που έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετρώντας 16 πόντους και 13 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Τι Τζέι Σορτς, που είχε 13 πόντους και 6 ασίστ σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Από πλευράς των Ισραηλινών, πρώτος σκόρερ με 15 πόντους ήταν ο Τζέιλεν Χορντ, ενώ 14 μέτρησε ο Τζίμι Κλαρκ και 12 ο Τι Τζέι Λιφ. Στην επόμενη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας» ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μονακό στο πριγκιπάτο (31/10, 20:00), ενώ η Μακάμπι θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (30/10, 21:05).

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού ήρθε με σουτ του Γιούρτσεβεν, ενώ ο Σόρκιν απάντησε από το ύψος της βολής για το 2-2. Ο φόργουορντ της Μακάμπι σκόραρε με κοντινό χουκ (2-4), με τον Ναν να ευστοχεί μετά από ωραία κίνηση (4-4) και τον Όσμαν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 6-4. Ο Τούρκος έβαλε το πρώτο τρίποντο του αγώνα (9-4), ενώ ο Γιούρτσεβεν σκόραρε με φόλοου για το 11-6. Χουάντσο και Ναν απάντησαν στο τρίποντο του Μπλατ (15-9), με τον Γουόκερ να πετυχαίνει επίσης μακρινό σουτ για το 15-11. Ο Χουάντσο έβαλε ωραίο καλάθι, με τον Λιφ να απαντάει με λέι απ για το 17-14. Ο Όσμαν πήρε τη… σκυτάλη με πέντε συνεχόμενους πόντους, διαμορφώνοντας το 22-14 υπέρ των γηπεδούχων. Ο Λιφ με κάρφωμα και ο Κλαρκ με λέι απ μείωσαν (22-18), με τον δεύτερο να βάζει συνεχόμενους πόντους, με αποκορύφωμα ένα τρίποντο πίσω από το κέντρο για το 24-25 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Σορτς (27-25), ενώ ο Μήτογλου έβαλε κι αυτός ένα για το 30-27. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και έβαλε τις βολές (32-27), με τον τον καυτό Κλαρκ και τον Σλούκα να ανταλλάζουν τρίποντα για το 37-32. Ο Γιούρτσεβεν σκόραρε με ωραία κίνηση (39-34), όμως ο Μπρισέτ απάντησε με τρίποντο για το 39-37. Η Μακάμπι πέρασε μπροστά με τον Σόρκιν (40-41), με τον Σορτς να σκοράρει στην άλλη πλευρά και τον Ναν να καρφώνει για το 44-43. Ο Χορντ κρεμάστηκε από το καλάθι του Παναθηναϊκού, με τον Γιούρτσεβεν να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ και να βάζει μία βολή για το 45-45. Ο Λιφ διαμόρφωσε το τελικό 47-49 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Λιφ πήγε εύκολα στο καλάθι, με τον Γουόκερ να κάνει το ίδιο για το 47-53. Ο Χουάντσο με λέι απ και ο Ναν με τρίποντο μείωσαν (52-53), με τον Λιφ να σκοράρει από κοντά για το 52-55. Ο ΜVP της Euroleague ευστόχησε εκ νέου από μακριά (55-55), με τον Χορντ να καρφώνει για το 55-57. Ο Λόνι Γουόκερ έβαλε δύσκολο γκολ φάουλ (55-60), με τον Ναν να βάζει πέντε συνεχόμενους πόντους και τον Όσμαν να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 62-60. Ο Μήτογλου κέρδισε βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ (64-60), πριν σκοράρει από μακριά για το 66-62. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (68-62), με τους Κλαρκ και Σάντος να φέρνουν ξανά σε απόσταση βολής τη Μακάμπι στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ντάουτιν ισοφάρισε στον αιφνιδιασμό (68-68), με τον Γιούρτσεβεν να απαντάει με μία βολή για το 69-68. Ο Όσμαν έκλεψε και σκόραρε στο τρανζίσιον (71-68), όμως ο Σάντος του απάντησε για το 71-71. Ο Σλούκας βρήκε καλάθι σε ένα πολύ δύσκολο λέι απ (73-71), με τον Γιούρτσεβεν να καρφώνει εντυπωσιακά και τον Ναν με τρίποντο να γράφει το 79-71. Μετά από κλέψιμο του Σορτς, ο Σλούκας διαμόρφωσε με βολές την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι (81-71). Ο Γιούρτσεβεν με χουκ την ανέβασε ακόμη περισσότερο (83-71), πριν ο Γουόκερ βάλει τρίποντο για το 83-74. Ο Όσμαν έβαλε δύο βολές (85-74), πριν ο Σορτς σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 87-74. Οι Ισραηλινοί μείωσαν προσωρινά κάτω από τους 10 (89-81), όμως ο Σορτς με προσποίηση και καλάθι τους έδωσε τη… χαριστική βολή (91-81), με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.