Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για άλλη μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής! Με μια εκπληκτική εμφάνιση, σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 121-111 απέναντι στους Νικς, ανατρέποντας το -12 του ημιχρόνου.

Ο «Greek Freak» ήταν σχεδόν ασταμάτητος μέσα στη ρακέτα, έχοντας 16/21 δίποντα, 5/7 βολές, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά.

Σημαντική συμβολή είχε και ο Ράιαν Ρόλινς, που πρόσθεσε 25 πόντους, επίδοση καριέρας για τον ίδιο. Από την άλλη πλευρά, ο Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς σημείωσε 36 πόντους, αλλά τραυματίστηκε στο πόδι στη διάρκεια της τέταρτης περιόδου, σε φάση που έδωσε την ευκαιρία στους Μπακς να κάνουν το καθοριστικό τους σερί.

Η φάση που έκρινε το ματς ήρθε έξι λεπτά πριν το τέλος, όταν ο Μπράνσον έχασε την μπάλα, ο Αντετοκούνμπο έκλεψε και κάρφωσε για το 103-103, βάζοντας «φωτιά» στο παιχνίδι. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Μπακς έτρεξαν ένα σερί 8-0, παίρνοντας προβάδισμα που δεν έχασαν ξανά.

Ο Μίκαελ Μπρίτζες πρόσθεσε 24 πόντους για τη Νέα Υόρκη, η οποία είδε το σερί πέντε νικών απέναντι στους Μπακς να σταματά. Υπενθυμίζεται ότι το Μιλγουόκι είχε προηγουμένως εννέα συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Νικς, πριν ξεκινήσει η νέα αυτή σειρά την ημέρα των Χριστουγέννων του 2023.

Οι Μπακς προέρχονταν από ήττα 118-113 στο Κλίβελαντ, όπου αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες Κέβιν Πόρτερ Τζ., Κάιλ Κούζμα και τον άρρωστο Κόουλ Άντονι. Στο ματς με τους Νικς επέστρεψαν οι Κούζμα και Άντονι, ενώ ο Πόρτερ έμεινε εκτός για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Οι Μπακς υποδέχονται τους Γουόριορς, ξημερώματα Παρασκευής (2:00), ενώ οι Νικς θα ταξιδέψουν στο Σικάγο για να αντιμετωπίσουν τους Μπουλς, ξημερώματα Σαββάτου (2:00).

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-26, 59-71, 94-91, 121-111

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.