Ολυμπιακός - Λαύριο: Νίκη με Σάσα Βεζένκοφ και Μένσα

Παρότι το Λαύριο κατάφερε να μειώσει στους 3 πόντους τέσσερα λεπτά πριν από το φινάλε χάρη στην τρίποντη καταιγίδα (13/23, 56%), ο Ολυμπιακός... σοβαρεύτηκε και με οδηγό τον Σάσα Βεζένκοφ (24 πόντοι) πήρε τη νίκη με 87-77 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ανέβηκε στο 11-1.



Θετικό ντεμπούτο από τον Νέιθαν Μένσα, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους, ενώ πήρε και 7 ριμπάουντ. Τρομερός ο Γκρίφιν για το Λαύριο που έπεσε στο 4-8, καθώς πέτυχε 21 πόντους με 4/5 τρίποντα.



Το ματς:



Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός άρχισε να βρίσκει ρυθμό σε άμυνα και επίθεση και στο 6’ έφτασε να προηγείται με 12-4, με τους Βεζένκοφ και Φαλ να έχουν τους 10 πόντους των γηπεδούχων, αναγκάζοντας τον Κώστα Μέξα να καλέσει τάιμ-άουτ.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε στον πάγκο τους δύο πρώτους σκόρερ του μέχρι τότε, οι παίκτες του Λαυρίου αφυπνίστηκαν και έτσι κατάφεραν να ροκανίζουν τη διαφορά. Μάλιστα, μείωσαν ακόμα και στον έναν πόντο (20-19), αλλά ο φοβερός Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3/3 βολές σε «νεκρό» χρόνο, διαμόρφωσε το 23-19 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μπαρτζώκας αποφάσισε να ρίξει στο παρκέ τον Μένσα, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο και έδειξε κάποια δείγματα από το τι μπορεί να προσφέρει. Κάτω από τα καλάθια ήταν ανίκητος, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, αλλά το Λάυριο με το τρομερό ποσοστό πίσω από τα 6.75 (6/11), όχι απλά έμενε στο παιχνίδι, αλλά πέρασε και μπροστά!



Με τον Γκρίφιν και τον Κόνιαρη να… τα βάζουν από παντού, το Λαύριο πέρασε μπροστά με 43-37, τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ωστόσο, με τον Μένσα να πετυχαίνει 8 πόντους και τον Παπανικολάου να βοηθάει και αυτός, οι ερυθρόλευκοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι 46-45.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στο γκάζι και αποφασισμένος να μην αφήσει το Λαύριο να ανασάνει. Με συνεχόμενες καλές άμυνες και τους Φαλ, Ντρόρσεϊ και Βεζένκοφ να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έκανε ένα σερί 9-0 στα πρώτα 2,5 λεπτά και ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα.



Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να ρίξουν τη διαφορά με τους Κόνιαρη και Μουράτο να ευστοχούν πίσω από τα 6.75, αλλά ο Βεζένκοφ έμοιαζε ασταμάτητος. Αρχικά με προσπάθειες κοντά και έπειτα με ένα τρομερό buzzer beater τρίποντο από τη γωνία, διατήρησε τη διαφορά πάνω από τους 10 (71-59).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Μπαρτζώκας επέλεξε να επαναφέρει την πεντάδα του δευτέρου δεκαλέπτου, η οποία όμως δεν τον έβγαλε ασπροπρόσωπο, καθώς την απέσυρε 4 λεπτά πριν το φινάλε, διότι το Λαύριο κατάφερε να μειώσει στους 3 πόντους (75-72).



Αυτό συνέβη αφενός λόγω της τρομερής ευστοχίας των φιλοξενούμενων πίσω από τα 6.75 και αφετέρου λόγω της κακής χημείας που παρουσίαζε η συγκεκριμένη πεντάδα των ερυθρολεύκων στο παρκέ. Ο Γκρίφιν έμοιαζε ασταμάτητος, αλλά όταν ο Βεζένκοφ πέρασε ξανά στο παρκέ η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Ο Λαρεντζάκης αρχικά με τρίποντο και στη συνέχεια ο Βούλγαρος φόργουορντ με μεγάλα καλάθια ξεκόλλησαν τον Ολυμπιακό επιθετικά και σε συνδυασμό με την σκληράδα που έβγαλαν οι ερυθρόλευκοι στα τελευταία λεπτά στην άμυνα, πήραν μια δύσκολη νίκη με 87-77.



Τα δεκάλεπτα: 23-19, 46-45, 71-59, 87-77.

