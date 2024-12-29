Για τα όσα έχουν λεχθεί για την καταγωγή του, για την αλλαγή του επιθέτου της κόρης του, και το παιδί που απέκτησε με την Αφροδίτη Σκαφίδα, μίλησε ο Πύρρος Δήμας, το πρωί της Κυριακής (29.12.2024) στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» του MEGA.



«Στην Ελλάδα μας θεωρούν Αλβανούς και στην Αλβανία μας θεωρούν Έλληνες. Είναι ένα θέμα που μας ενοχλεί, όλους τους ενοχλεί. Αλλά πια δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κανέναν», σχολίασε αρχικά και συνέχισε:

«Είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου και δεν με πειράζει. Γελάω όταν το ακούω αυτό, ακόμα το ακούω, αλλά όχι face to face! Αλλά εντάξει, οι κακίες υπάρχουν πάντα». Για την αλλαγή τουτης κόρης του, η οποία έγινε το 2018, αλλά «ανακαλύφθηκε» κατά την προεκλογική περίοδο, από την άλλη, δήλωσε:«Τα παιδιά μου είναι τόσο καλά μαζί μου και βρήκαν να με χτυπήσουν προεκλογικά. Το όνομά της η κόρη μου το άλλαξε το 2018 όταν πέθανε η μάνα της. Για μένα τα παιδιά είναι ιερά, δεν είναι τίμιο, δεν είναι ντόμπρο, δεν είναι ωραίο, δεν φοράς παντελόνια αν το κάνεις αυτό. Για τα παιδιά μου δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Με ενόχλησε αυτό που είπαν, δεν με πόνεσε αλλά συνεχίζουμε».Όσο για το παιδί που απέκτησε με την, ο Ολυμπιονίκης αποκάλυψε: «Δεν είχα σκεφθεί να κάνω και πέμπτο παιδί, αλλά θα ήταν άδικο για την Αφροδιτή αν δεν το είχα κάνει. Χαίρομαι που έκανα αυτό το βήμα. Για μένα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω, με έχει ανανεώσει, είμαι πολύ χαρούμενος και η Αφροδίτη το βγάζει αυτό κάθε μέρα»

