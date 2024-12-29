Βίκινγκουρ - Παναθηναϊκός: Ξανά σε αναζήτηση έδρας οι Ισλανδοί, τέλος τα Φερόε

Η Βίκινγκουρ αναζητά κατάλληλη έδρα στο εξωτερικό για τον εντός έδρας αγώνα της απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο των playoffs του Conference League, τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Ωστόσο, η εξεύρεση και η μίσθωση ενός κατάλληλου γηπέδου δεν αναμένεται να είναι οικονομικά προσιτή. Έτσι οι αντίπαλοι των «πράσινων» ψάχνουν εκ νέου έδρα για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα.

Πριν λίγες μέρες είχε πέσει στο τραπέζι η λύση των Νήσων Φερόε, που όμως δεν προχώρησε.

Πηγή: skai.gr

