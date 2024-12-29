ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Νίκη του Δικέφαλου - παρέσυρε το Περιστέρι στην Πυλαία

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε το 2024 ο ΠΑΟΚ!



Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχοντας ως «όπλο» το μακρινό τους σουτ, οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 84-74 του Περιστερίου στην Πυλαία για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Χαρακτηριστικό είναι πως η ομάδα του Καντσελιέρι ευστόχησε σε 15 τρίποντα από τα συνολικά 30 που επιχείρησε (50%), φτάνοντας έτσι στο 7-5 και την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.



Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Μπάρτλεϊ και Ρέινολντς με 18 πόντους, με τους Χέντερσον και Κράουζερ να ακολουθούν με 11. Για το Περιστέρι, που έπεσε στην 7η και το 5-7, ξεχώρισε ο Αβδάλας με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς και επέβαλε από νωρίς τον δικό του ρυθμό στην αναμέτρηση. Με τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει από μακριά και τους Ρέινολντς και Κράουζερ να πετυχαίνουν εύκολους πόντους, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 13-7 στο 4', ενώ λίγο αργότερα, με τρίποντα των Κράουζερ και Χέντερσον η διαφορά πήγε στο +8 (19-11). Η απάντηση του Περιστερίου ήρθε δια χειρός του Αβδάλα, ο οποίος με διαδοχικά καλάθια μείωσε στους 3 (20-17), προτού ο ΠΑΟΚ με ένα γρήγορο σερί 6-2 στο τελευταίο λεπτό, κλείσει το δεκάλεπτο μπροστά με σκορ 26-19.



Ο «δικέφαλος του βορρά» συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου χάρη στην πολύ καλή του επιθετική λειτουργία, κατάφερε σταδιακά να ανεβάσει τη διαφορά σε διψήφιες τιμές (39-29) στο 16'. Πάπας και Κόφι, βρήκαν λύσεις στο σκοράρισμα για τους φιλοξενούμενους, ωστόσο, και πάλι πίσω από τα 6,75μ., ο ΠΑΟΚ ανέβασε εκ νέου τη διαφορά για το 49-39 του ημιχρόνου.



Η ομάδα του Καντσελιέρι μπήκε συγκεντρωμένα και στο τρίτο δεκάλεπτο, διατηρώντας με άνεση τη διαφορά στα όρια των 10 πόντων. Χάρη στα υψηλά ποσοστά ευστοχίας της πίσω από την γραμμή του τριπόντου, μπόρεσε να κλείσει την περίοδο στο +9 και το 71-62, μπαίνοντας έτσι στην τελική ευθεία του αγώνα με ένα σημαντικό προβάδισμα. Ένα προβάδισμα που διατήρησε μέχρι το φινάλε του ματς, καθώς, παρά την αντεπίθεση του Περιστερίου, που μείωσε μέχρι και τους 6 πόντους (73-67) στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της σκορ και να πανηγυρίσει το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 84-74.



Τα δεκάλεπτα: 26-19, 49-39, 71-62, 84-74.

