Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1 στο Καραϊσκάκη, στο τελευταίο ματς του 2025

Το τελευταίο ματς Ολυμπιακού και Κηφισιάς για το 2025 μας επιφύλαξε εκπλήξεις, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να κρατά στο 1-1 εκείνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Καραϊσκάκη!

Ταρέμι (19' πέν.) και Παντελίδης (23') διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα από νωρίς, με τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν ασφυκτικά για το γκολ της νίκης στο δεύτερο μέρος αλλά να μην έχουν τύχη, ενώ ο σύλλογος των βορείων προαστίων τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του σκόρερ του.

Το ματς

Στους φιλοξενούμενους ανήκε η πρώτη αξιόλογη φάση του αγώνα, με τον Τετέι να ταλαιπωρεί την άμυνα του Ολυμπιακού και να αφήνει στον Έμπο, που σούταρε άουτ από πλάγια θέση (8’).

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν σταδιακά και στο 17’ κέρδισαν πέναλτι για άτσαλο μαρκάρισμα του Πέτκοφ στον Ταρέμι, με τον Ιρανό να αξιοποιεί την εσχάτη των ποινών ανοίγοντας το σκορ δύο λεπτά αργότερα.

Ωστόσο, η απάντηση της Κηφισιάς ήταν άμεση, με τον Πόμπο να βρίσκεται με εξαιρετική κάθετη τον Παντελίδη και εκείνον να σκοράρει με δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ισοφαρίζοντας στο 23’!

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το νέο προβάδισμα στο 36’, όταν ο Στρεφέτσα κέρδισε από τον Πόμπο, έτρεξε το μισό γήπεδο αλλά το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ.

Στο 38’, ο Τσικίνιο είδε τον Πέρεθ να τον σταματά όταν σούταρε από κοντά, με την κεφαλιά του Ρέτσου στο 43’ να περνά άουτ και τον Στρεφέτσα να αστοχεί εκ νέου ένα λεπτό αργότερα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να ψάχνει νέο προβάδισμα, με τον Ροντινέι να σουτάρει άουτ στο 55’ και τον Τσικίνιο να τον μιμείται στο 66’. Στο 75’, ο Ραμίρες είπε όχι στον Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό να αποτυγχάνει να σκοράρει και τρία λεπτά αργότερα.

Ο τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ σταμάτησε τον φορ των γηπεδούχων και στο 85’, με την αποβολή του Παντελίδη στο 90+1’ να δίνει νέο ενδιαφέρον στα έντεκα λεπτά των καθυστερήσεων.

Η πίεση των γηπεδούχων ήταν πια ασφυκτική, όμως τα σουτ των Νασιμέντο και Μάρτινς δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Ραμίρες, με το 1-1 να είναι το τελικό σκορ.

