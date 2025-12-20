Καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο τον μαχητικό Ηρακλή ο Παναθηναϊκός με αγριεμένο Χολμς

Νίκη με κέρδη για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε 97-82 του μαχητικού Ηρακλή στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ανεβαίνοντας στο 9-1 και συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του.

Σε ένα ματς που διεξήχθη μέσα σε εξαιρετική ατμόσφαιρα, την οποία δημιούργησε η συνύπαρξη 10.000 φίλων των γηπεδούχων και περίπου 300 φιλάθλων του Ηρακλή, οι Θεσσαλονικείς φάνηκαν ανταγωνιστικοί σε μεγάλο μέρος του αγώνα.

Παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και έφτασε στη νίκη χωρίς να απειληθεί στο φινάλε. Ακόμη μεγαλύτερο κέρδος, όμως, ήταν η παρουσία του Ρισόν Χολμς, που εντυπωσίασε στην επιστροφή του μετά από δύο μήνες.

Πράγματι, ο Αμερικανός σέντερ έμεινε για πολλή ώρα στο παρκέ και σκόραρε 19 πόντους με 8/10 σουτ, με τον Τι Τζέι Σορτς να παίρνει επίσης πολύ χρόνο συμμετοχής λόγω της ξεκούρασης των Σλούκα, Ναν, σημειώνοντας 19 πόντους μαζί με 7 ασίστ.

Από τους υπόλοιπους, 14 πόντους και 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ 13 πόντους με 8 ασίστ σημείωσε ο Τζέριαν Γκραντ. Καλή παρουσία από τους Ρογκαβόπουλο και Όσμαν, που έβαλαν από 12 πόντους.

Για τους ηττημένους, που έπεσαν στο 4-6 αλλά έδειξαν πολύ θετικό αγωνιστικό πρόσωπο, εξαιρετικός με 20 πόντους ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, ενώ 15 πόντους μέτρησε ο Κάιλ Φόστερ. 8 ασίστ μοίρασε στην επιστροφή του στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Μωραΐτης, που έκανε και 4 κλεψίματα.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του ματς ήρθαν από τον Γουέρ, ενώ ο Χουάντσο με επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 2-2. Ο Σύλλας ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, όμως ο Γκραντ απάντησε με γκολ φάουλ για το 5-5. Ο Ηρακλής συνέχισε το καλό του ξεκίνημα με Ράιτ-Φόρμαν και Φάντερμπερκ (8-12), με τον πρώτο να ευστοχεί σε τρίποντο για το 10-15. Οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν «άχαστοι» με μακρινό σουτ του Σύλλας (10-18), πριν ο Γκραντ μειώσει σε 12-18 με δύο βολές. Ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε και αυτός από μακριά (15-18), όμως ο Μωραΐτης απάντησε άμεσα για το 15-21. Ο Χολμς πέρασε στο παρκέ και πέτυχε γκολ φάουλ (18-21), πριν καρφώσει εντυπωσιακά για το 21-23. Ο Ρογκαβόπουλος ισοφάρισε, με τον Χολμς να σκοράρει ξανά για το 25-25. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 27-26 με καλάθι του Σορτς.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με καλάθι του Σορτς, ωστόσο ο Φόστερ ευστόχησε σε τρίποντο και φάουλ με ταμπλό γράφοντας το 29-30. Ο Όσμαν με δύο βολές έβαλε ξανά μπροστά τον Παναθηναϊκό (33-32), όμως ο Ηρακλής συνέχισε να… πυροβολεί από μακριά, με τον Έντλερ-Ντέιβις να γράφει το 33-35. Ο Μήτογλου ισοφάρισε άμεσα (35-35), με τον Καλαϊτζάκη να καρφώνει στον αιφνιδιασμό για το 37-37. Ο Σμιθ πήγε στις βολές και τις έβαλε (37-39), με τον Όσμαν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 40-39. Ο Φόστερ απάντησε αμέσως (40-42), με τον Καλαϊτζάκη να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 42-42. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να μην αστοχούν από μακριά, με τον Ράιτ Φόρμαν να γράφει το 44-47 με ακόμη ένα τρίποντο. Χουάντσο και Σμιθ αντάλλαξαν καλάθια, με τον Σορτς να διαμορφώνει το 47-49 με μία βολή. Το ημίχρονο έληξε 51-52 με τρίποντο του Τσιακμά και καλάθι του Σορτς.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Χουάντσο (54-52), πριν ο Χολμς πετύχει γκολ φάουλ για το 56-52. Ο ίδιος με δύο βολές έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +4 (58-54), πριν ο Χουάντσο γράψει το 60-54. Ο Χολμς συνέχισε το εκπληκτικό του παιχνίδι με κάρφωμα (62-56), με τον Γουέρ να μειώνει σε 64-60 από κοντά. Ο Ράιτ-Φόρμαν ευστόχησε ξανά για τρεις (64-63), με τον ίδιο να σκοράρει συνεχόμενους πόντους για το 64-67. Ο Όσμαν μείωσε με βολές (66-67), πριν ο Σορτς ανακτήσει το «πράσινο» προβάδισμα με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 70-67. Ο Ρογκαβόπουλος πέτυχε καλάθι με φλόουτερ (72-67), ενώ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 75-67 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Σορτς έγραψε την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (77-67), με τον Φάντερμπερκ να απαντάει με κάρφωμα για το 77-69. Ο Ηρακλής συνέχισε να πιέζει, με τον Σμιθ να ρίχνει τη διαφορά από μέση απόσταση, γράφοντας το 79-72. Χολμς και Σορτς απάντησαν (83-74), με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκουν καλάθια, αλλά να βλέπουν τους «πράσινους» να διατηρούν το προβάδισμά τους απαντώντας με δικά τους (87-76). Ο Χουάντσο ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (90-76), με τον Ράιτ-Φόρμαν να μειώνει μετά το κλέψιμο του Μωραΐτη. Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής δεν είχε χρόνο να επιστρέψει, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82.

