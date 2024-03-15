Με Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός, με Μπριζ ο ΠΑΟΚ στους «8» του Conference League

Με Φενέρμπαχτσε κληρώθηκε ο Ολυμπιακός, και με Μπριζ ο ΠΑΟΚ για τους «8» του Conference League.

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης Μπριζ-ΠΑΟΚ Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Άστον Βίλα-Λιλ Πλζεν-Φιορεντίνα

Ο Ολυμπιακός, αν περάσει τους Τούρκους, θα παίξει με μία εκ των Άστον Βίλα-Λιλ. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον τα καταφέρει στα προημιτελικά, θα παίξει στους «4» με μία εκ των Πλζεν-Φιορεντίνα.

Έτσι, οι δύο ελληνικές ομάδες θα συναντηθούν μόνο στον τελικό της διοργάνωσης.

Παρακολουθήστε τη διαδικασία της κλήρωσης των προημιτελικών του Europa Conference, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

