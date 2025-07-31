Νέα κρούση για τον Κάρλος Βιθέντε φέρεται να έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντιέγκο Οτέρο που εργάζεται στη «Relevo», οι Πειραιώτες αλλά και οι Κράσνονταρ, Σαουθάμπτον κατέθεσαν προτάσεις στην Αλαβές για τον Ισπανό εξτρέμ.

Οι εν λόγω προτάσεις φαίνεται πως προσεγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ, αλλά τις έχει απορρίψει όλες σύμφωνα με το δημοσίευμα η Αλαβές. Καθώς θεωρεί πως το συγκεκριμένο ποσό είναι ανεπαρκές για τον 26χρονο εξτρέμ, τον οποίο κοστολογούν τουλάχιστον στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Βιθέντε μάλιστα είναι από τις επιλογές που έχει ψηλά στη λίστα του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την Ισπανία, θεωρώντας τον ιδανικό για τον τρόπο παιχνιδιού του.

Ο Ισπανός εξτρέμ έχει για άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα του, ενώ την τελευταία διετία με την Αλαβές έχει καταγράψει 57 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 ασίστ.

Η Αλαβές τον είχε αγοράσει με το ποσό των 600 χιλ. ευρώ από την Φερόλ, ωστόσο αξιώνουν αρκετά χρήματα για την παραχώρησή του.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.