Ολυμπιακός: «Ήσασταν ο 12ος παίκτης μας στο Βουκουρέστι, σας ευχαριστούμε»

Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για την παρουσία του στο ματς με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι

Την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας για το βροντερό «παρών» στην αναμέτρηση με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι ένιωσε ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες με ανάρτησή τους έβγαλαν το… καπέλο στους περίπου 5.000 οπαδούς τους που βρέθηκαν στην «Arena Nationala» για την αναμέτρηση με τους Ρουμάνους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Για ένα ακόμα παιχνίδι ήσασταν ο 12ος παίκτης στο πλευρό μας! Σας ευχαριστούμε!», αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» μέσω των social media.

