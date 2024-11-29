Ολυμπιακός: «Ήσασταν ο 12ος παίκτης μας στο Βουκουρέστι, σας ευχαριστούμε»

Την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας για το βροντερό «παρών» στην αναμέτρηση με τη Στεάουα στο Βουκουρέστι ένιωσε ο Ολυμπιακός.



Οι Πειραιώτες με ανάρτησή τους έβγαλαν το… καπέλο στους περίπου 5.000 οπαδούς τους που βρέθηκαν στην «Arena Nationala» για την αναμέτρηση με τους Ρουμάνους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.



«Για ένα ακόμα παιχνίδι ήσασταν ο 12ος παίκτης στο πλευρό μας! Σας ευχαριστούμε!», αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» μέσω των social media.

🔴⚪ Για ένα ακόμα παιχνίδι ήσασταν ο 12ος παίκτης στο πλευρό μας! 🔥



🙏🏻 Σας ευχαριστούμε! pic.twitter.com/KPRfDO8HOW November 29, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.