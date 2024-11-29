Καρυπίδης: «Ουδέποτε απείλησα κυβερνητικό αξιωματούχο απλώς τον ενημέρωσα»

Θέση πήρε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τις κατηγορίες που του καταλογίστηκαν περί απειλών στον κυβερνητικό αξιωματούχο, Νίκο Ταχιάο, αρνούμενος κατηγορηματικά πως υπήρξε τέτοιο γεγονός!



Η αρχή στη συγκεκριμένη υπόθεση έγινε όταν ο ισχυρός άνδρας του Άρη επικοινώνησε με τον Νίκο Ταχιάο έτσι ώστε να τον για την έκρυθμη κατάσταση που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών μετά την τιμωρία της ομάδας από τη ΔΕΑΒ.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης έκανε την παρακάτω δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΡΗΣ:

Στη συνέχεια, κι ενώ η απόφαση της ΔΕΑΒ ανατράπηκε και ο κόσμος του Άρη θα παρευρεθεί κανονικά στο γήπεδο κόντρα στην ΑΕΚ, ο Ταχιάος ανέφερε πως «μεγαλοπαράγοντας ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης μου είπε ότι οπαδοί θα τα σπάσουν όλα πριν τα εγκαίνια του Μετρό», χωρίς να κατονομάζει τον Καρυπίδη, με τη «Δίκη» να είναι αυτή που αποκάλυψε πως επρόκειτο για τον πρόεδρο των «κιτρίνων».«Επειδή γίνεται εκτενής αναφορά από τα ΜΜΕ περί δήθεν απειλών μου σε κυβερνητικό αξιωματούχο για χρήση οπαδικής βίας και συγκεκριμένα από οπαδούς του ΑΡΗ, θέλω να διαψεύσω παντελώς ότι υπήρξε τέτοιο γεγονός από μέρους μου.Ουδέποτε προέβην σε απειλές σε κυβερνητικό αξιωματούχο, αλλά απλώς τον ενημέρωσα για ενδεχόμενους κινδύνους και επεισόδια από οπαδούς του ΑΡΗ, λόγω της άδικης κατά της ποδοσφαιρικής ομάδας επιβολής διοικητικής κύρωσης από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και συγκεκριμένα της διεξαγωγής δύο αθλητικών συναντήσεων του ΑΡΗ ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε διοργάνωση αυτή συμμετέχει.Η ενημέρωση μου είχε χαρακτήρα καθαρά αποτρεπτικό για ενδεχόμενους κινδύνους και όχι απειλητικό και μάλιστα σε μια κορυφαία εκδήλωση για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που είναι η έναρξη της λειτουργίας του μετρό.Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και εγώ προσωπικά σεβόμαστε τη νομιμότητα και δεν ανέχομαι επ’ ουδενί τη σπίλωση μου και μάλιστα από ποδοσφαιρικούς παράγοντες που πρωτοστάτησαν σε εκδηλώσεις οπαδικής βίας και αμαυρώνουν με κάθε τρόπο το αθλητικό πνεύμα, παραβιάζοντας τους κανόνες του Κράτους Δικαίου μας.Παράγοντες, που ακόμη και μέχρι σήμερα απασχολούν τη δικαιοσύνη για εμπλοκή τους σε εγκληματικές οργανώσεις και δολοφονίες και σωρεία άλλων παραβατικών πράξεων. Και που στο γήπεδό τους αναρτήθηκε πρόσφατα πανό περί… “στημένων δικογραφιών”, βάζοντας τον “στρατό” τους να βρίζουν εν χορώ τον Πρωθυπουργό.Όσο γι’ αυτούς που αμφισβητούν το ποιόν μου, τους παραπέμπω στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας για την παρουσία μου στα δρώμενα της ΠΑΕ ΑΡΗΣ την τελευταία δεκαετία.Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στους υποκινητές της κατασυκοφάντισής μου και το λόγο θα έχει σύντομα η Δικαιοσύνη εις βάρος τους».

