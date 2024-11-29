O Προμηθέας Πάτρας κινήθηκε αστραπιαία και αντικατέστησε το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ντάριους Πέρι που δεν μακροημέρευσε, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του γκαρντ Αϊζάια Ρις.



Πρόκειται για έναν κόμπο γκαρντ που φέτος αγωνίστηκε για πολύ λίγο στην τουρκική Μερκεζεφέντι (για μόλις δύο παιχνίδια), ενώ πριν την Τουρκία έπαιζε για δύο χρόνια στη Ρωσία για λογαριασμό της Πάρμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο 28χρονος Αμερικανός (1.96μ.) περιφερειακός είναι ικανός τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, μετρώντας στη VTB Leagueκαικατά μέσο όρο.«H KAE Προμηθέας Bίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Isaiah Reese, ο οποίος έρχεται στην Πάτρα, για να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας μας.Ο Isaiah Reese γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1996 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει τον κόσμο από τα 196 εκατοστά και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA, όπου αγωνίστηκε για μια τριετία στους Canisius Golden Griffins (2016-19), ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη G League για λογαριασμό των Santa Cruz Warriors (2019-21), έχοντας και ένα μικρό πέρασμα από το πρωτάθλημα του Καναδά, με τη φανέλα των Guelph Nighthawks. Η πρώτη του εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ ήρθε τη σεζόν 2021-22, με τον Reese να αγωνίζεται στους London Lions, μετρώντας 19,5 πόντους και 6,7 ασίστ μέσο όρο με την αγγλική ομάδα.Ακολούθησε ένα πολύ σύντομο πέρασμα από τους Βrampton Honey Badgers από τον Καναδά, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια (2022-24) έπαιζε στη VTB League. Πήγε στη Ρωσία για λογαριασμό της Samara, όπου έμεινε τον πρώτο μισό χρόνο και στη συνέχεια έγινε παίκτης της Parma Perm, με την οποία πέρυσι έκανε εξαιρετική χρονιά, με 15,1 πόντους και 5,8 ασίστ, σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Φέτος, ξεκίνησε τη σεζόν στην Merkezefendi από την Τουρκία, πριν γίνει… κάτοικος Πατρών.Υποδεχόμαστε τον Isaiah Reese στην μπασκετική μας οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.