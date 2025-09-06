Με το δεξί μπήκε, έστω και… ανεπίσημα, στη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα βρήκε σκούρα για ένα ημίχρονο, αλλά σοβαρεύτηκε και πάτησε το γκάζι στο δεύτερο για να επικρατήσει με χαρακτηριστική ευκολία (95-67) του Προμηθέα στο πρώτο φιλικό της χρονιάς που διεξήχθη στο ΣΕΦ.

Πάτησε παρκέ μετά από σχεδόν 500 ημέρες ο Κίναν Έβανς, έχοντας 3 πόντους με 1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 λάθη.

Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους, έχοντας επίσης 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στους 18 σταμάτησε ο Σέιμπεν Λι, όπως διψήφιοι για τους «ερυθρόλευκους» ήταν και οι Ντόντα Χολ (15π.), Καλίφα Κουμάτζε (12π.) και Τάισον Γουόρντ (11π.).

Από πλευράς ηττημένων ο Χάμοντς είχε 12 πόντους και έναν λιγότερο ο Κόλμαν (11π.), οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι για την ομάδα της Πάτρας.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67



