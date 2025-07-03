Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Κώστας Κώτσης. Ο πολύπειρος τζένεραλ μάνατζερ αποχωρεί από τη θέση του μετά από πετυχημένη παρουσία ενός έτους έχοντας δεχτεί μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό.

Ο Κώστας Κώτσης, που νωρίτερα είχε διατελέσει επί σειρά ετών τζένεραλ μάνατζερ στην Εθνική ομάδα, ήταν σε ανάλογη θέση στο τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας, το 2002, ενώ επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι και η παρουσία του συνδυάστηκε με μια πολύ πετυχημένη σεζόν με την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και στο Basketball Champions League.

Υπενθυμίζεται πως από την «Ένωση» αποχώρησε προ ημερών και ο τιμ μάνατζερ της ομάδας, Φάνης Κουμπούρας, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαρούσι.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η ΑΕΚ θα ανακοινώσει άμεσα την απόκτηση του Δημήτρη Κατσίβελη με διετές συμβόλαιο, ενώ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ Κάσιους Γουίνστον.

Η δήλωση του Κώστα Κώτση:

«Μετά από μια έντονη, απαιτητική αλλά και βαθιά ουσιαστική διαδρομή, ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω από τη θέση του GM της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη Διοίκηση της Ομάδας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Θερμές ευχαριστίες σε όλο το αγωνιστικό τμήμα -ιδιαίτερα στον Dragan, για τις μικρές και μεγάλες μάχες που δώσαμε καθημερινά, τους προπονητές, τους αθλητές μας και το ιατρικό τιμ για την αφοσίωση, και τη διάθεσή τους για πρόοδο κάθε μέρα.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους στενούς μου συνεργάτες στα γραφεία της Ομάδας, το προσωπικό του γηπέδου, ασφαλείας, αλλά και καθαριότητας που αποτέλεσαν αθόρυβη αλλά πολύτιμη δύναμη για την καθημερινή λειτουργία της Ομάδας. Μια Ομάδα πίσω από την Ομάδα.

Η χρονιά που αφήνουμε πίσω είχε μεγάλες στιγμές, με κορυφαίες την κατάκτηση της 3ης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη συμμετοχή μας στο Final 4 του BCL, που φιλοξενήσαμε στο Σπίτι μας, στη SUNEL ARENA.

Μαζί με τον κόσμο μας στο γήπεδο, ζήσαμε αξέχαστες εμπειρίες. Στιγμές που ανήκουν σε όλους όσους εργάστηκαν και πίστεψαν στην Ομάδα.

Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον κόσμο της ΑΕΚ. Σταθερά στο πλευρό μας, με πάθος, πίστη και original αγάπη. Είστε η ψυχή της Ομάδας και η μεγαλύτερη δύναμή της.

Αποχωρώ γεμάτος αναμνήσεις, συναισθήματα και περηφάνια. Εύχομαι η ΑΕΚ να συνεχίσει να γράφει ιστορία και να φτάσει εκεί που της αξίζει -στην κορυφή.

ΥΓ. Η μορφή του Δημήτρη θα βρίσκεται πάντα εκεί ψηλά στην κερκίδα».

